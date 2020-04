789 controlli personali, 29 persone sanzionate per non aver rispettato le misure di contenimento, 7 denunciate per aver dato false dichiarazioni e per altri reati, 3 titolari di esercizi commerciali multati su 48 attività ispezionate.

E’ il bilancio delle attività di controllo e monitoraggio del territorio eseguite dalle forze di polizia in provincia dell’Aquila domenica 19 aprile nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

Lo riferisce la prefettura dell’Aquila