Bonus spesa, il Comune dell'Aquila sospende l'erogazione a seguito del decreto cautelare del Tar. Ma non era tenuto a farlo, ecco perché

"Da ieri pomeriggio, il Comune dell'Aquila è stato costretto a sospendere la consegna dei buoni spesa a seguito di un decreto d'urgenza adottato dal presidente del Tar che ha congelato l'avviso istruito dall'Ente che prevedeva, tra i requisiti d'accesso, la residenza nel comune dell'Aquila, scelta condivisa con la stragrande maggioranza dei comuni italiani di ogni parte politica, da Roma a Firenze, da Milano a Teramo, anche in virtù del fatto che i parametri di assegnazione delle risorse agli Enti sono stati commisurati al numero di residenti".

Lo ha comunicato, poco fa, il sindaco Pierluigi Biondi sottolineando come "il ricorso di alcuni domiciliati [qui, l'approfondimento] - si contano sulle dita di una mano - circa 3 mila cittadini aquilani dovranno restare in attesa dell'erogazione del buono" fino al 20 maggio prossimo, allorquando è stata fissata l'udienza cautelare. "Mi rendo conto del disagio, ma non dipende da noi", la presa di posizione di Biondi: "il Comune ha lavorato in modo chiaro, utilizzando la logica e il buon senso. Evidentemente non è piaciuto a qualcuno, a persone che avrebbero potuto tranquillamente fare domanda nei comuni di residenza, considerato che la misura è nazionale, e che invece hanno ritenuto più utile creare un possibile allarme sociale visto che molte famiglie aquilane stanno aspettando il buono con ansia".

Una presa di posizione incomprensibile.

Un passo indietro.

Il ricorso è stato presentato da una famiglia composta da tre persone domiciliate all'Aquila, ed è facilmente dimostrabile considerato che un membro del nucleo familiare è stato impiegato nella ricostruzione post-sisma fino all'inizio di febbraio, restando poi disoccupato, e un altro membro era regolarmente iscritto ad una scuola media cittadina. Di fatto, la famiglia non ha potuto presentare domanda per il bonus alimentare essendo formalmente residente in un comune pugliese: il bando istruito dal comune dell'Aquila prevedeva, come detto, che l'accesso fosse riservato ai soli residenti.

Nel decreto cautelare il giudice del Tar Umberto Realfonzo ha citato il parere qualificato del Dipartimento Politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri che, nei giorni scorsi, aveva suggerito ai comuni di non adottare criteri discriminatori per la distruzione dei buoni spesa a sostegno dell'emergenza Covid. In particolare, era stato ribadito l'invito ad estendere l'accesso ai bandi "a coloro che non sono iscritti all'anagrafe purché domiciliati di fatto nel Comune, anche temporaneamente in quanto costretti sul territorio a causa del blocco della mobilità imposto dall'emergenza". Altrimenti, si sarebbe potuto generare "una discrimazione verso chi non possieda tali requisiti e tuttavia verta nella condizione di 'stato di bisogno' per richiedere i buoni alimentari".

Piuttosto intuitivo, in effetti: d'altra parte, i buoni spesa sono utilizzabili - è stato specificato - presso gli esercizi commerciali contenuti negli elenchi pubblicati da ciascun comune sul proprio sito istituzionale e, guarda caso, la stragrande maggioranza degli Enti ha indicato attività del territorio, compreso il comune di residenza della famiglia ricorrente che, dunque, pur potendo fare domanda non avrebbe potuto utilizzare il buono stante l'impossibilità a muoversi.

Sebbene si fosse alzato un coro di proteste a seguito della pubblicazione dei criteri d'accesso al bando, il Comune dell'Aquila ha deciso di tirare dritto e il Tar, come prevedibile, ha emesso un decreto cautelare. Ma sia chiaro: non ha sospeso il bando, ha semplicemente disposto l'ammissione con riserva della famiglia ricorrente: a farla breve, il solo adempimento che il Comune sarebbe tenuto a eseguire è di consentire al nucleo familiare di presentare la domanda e procedere alla sua valutazione.

Biondi, invece, ha annunciato la sospensione della consegna dei buoni.

Sollecitato sul punto da alcuni giornalisti, il sindaco ha risposto piuttosto piccato, parlando di "esegeti del diritto", ribadendo come il decreto cautelare del Tar sia stato "verificato dall'avvocatura del Comune e dal dirigente del settore Politiche sociali che hanno deciso in questo senso a titolo precauzionale: è vero che il provvedimento sospende gli atti nella sola parte in cui riserva l'accesso alla misura di sostegno ai soli nuclei familiari residenti nel comune, ma se non ci fosse la riserva - ha sottolineato Biondi - bisognerebbe rifare il bando, accogliere di nuovo le domande ed istruire una nuova graduatoria; così, la graduatoria in essere non sarebbe da considerarsi valida, e si potrebbe correre il rischio di assegnare buoni a famiglie che, all'esito della nuova valutazione, potrebbero restare tagliati fuori".

Di qui, la decisione assunta dall'amministrazione che, comunque, ha già consegnato i buoni ai primi 100 nuclei familiari in graduatoria. E viene da chiedersi di quale gradutoria, tra l'altro, considerato che non è stata ancora pubblicata.

"Non vi era alcuna necessità di bloccare la erogazione dei buoni - ha replicato l'avvocato Fausto Corti, uno dei legali che ha assistito la famiglia ricorrente - anche perché il contributo massimo a cui i nostri assistiti potrebbero aspirare è pari a 300 euro, un importo che il Comune potrebbe facilmente accantonare in attesa di valutare la domanda dei nostri assistiti e, nel contempo, procedere alla erogazione della restante somma. Non vi sono, perciò, ragioni giuridiche per negare una misura di soccorso alle migliaia di bisognosi che hanno già presentato la loro domanda e che Biondi ha deciso di prendere in ostaggio per motivi che sono solo ed esclusivamente di riprovevole natura politica", l'affondo del legale.

Insomma, il Comune avrebbe potuto tranquillamente far scorrere la graduatoria per 299 mila e 700 euro, riservandosi di assegnare i 300 euro restanti alla famiglia ricorrente, qualora il Tar ne riconoscesse le ragioni, o all'ultimo degli aventi diritto. Oppure, l'Ente avrebbe potuto eventualmente stanziare i 300 euro ulteriori a valere sul proprio bilancio, come risulta piuttosto evidente. Al contrario, se il timore è che si possa creare un precedente col riconoscimento dei diritti dei ricorrenti e che, dunque, sulla scorta del pronunciamento del Tar altri nuclei familiari domiciliati ma non residenti in città possano istruire ricorso per essere stati esclusi dal bando, allora si dovrebbero attendere i canonici 120 giorni dalla pubblicazione del bando - il tempo concesso per presentare ricorso - e non si dovrebbe procedere con la consegna di alcun buono, neanche ai primi 100, considerato che, come ribadito dal sindaco, la graduatoria in essere potrebbe non essere valida.

La verità è che il Comune ha sbagliato, e bisognerebbe semplicemente riconoscerlo: d'altra parte, decidere di sospendere il bando, sebbene l'Ente non fosse obbligato a farlo, significa che almeno il dubbio è insorto anche tra i dirigenti; la verità è che stiamo parlando di piccole somme, per le necessità contigenti, e dunque l'amministrazione dovrebbe erogare i buoni seguendo la graduatoria istruita, preparandosi, nel caso, ad un debito fuori bilancio di qualche migliaio di euro - una inerzia per le casse dell'Ente, considerato pure che comuni più virtuosi hanno aggiunto somme proprie a quelle stanziate dal Governo - per dare risposta alle ragioni di chi eventualmente dovesse ricorrere e trovare l'accoglimento delle sue ragioni. Di questo, stiamo parlando.

Almeno di non voler strumentalizzare la situazione, creata dall'Ente, per fini squisitamente politici, scatenando una guerra tra poveri di cui la città non ha davvero bisogno.