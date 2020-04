L'Aquila: uomo arrestato per violenza sessuale

Un uomo di nazionalità gambiana, regolarmente residente in Italia, è stato arrestato dalla polizia dell’Aquila per violenza sessuale.

La vittima, stando al resoconto fornito dalla stessa polizia, è una giovane donna aquilana.

L’aggressione è avvenuta in via 25 aprile. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione di un testimone che aveva assistito al fatto e aveva chiamato il 113.

Grazie alle informazioni fornite da quest’ultimo, l’autore della violenza è stato subito identificato e fermato dalle forze dell’ordine. Dopo il controllo individuale avvenuto sul luogo del fermo, l’uomo è stato portato in questura, dove è stato riconosciuto dalla vittima, che nel frattempo si era rivolta alla polizia per sporgere denuncia. Al termine degli accertamenti di rito, è stato arrestato e portato in carcere.