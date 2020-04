Ater L'Aquila: revocato il discusso concorso per l'assunzione di 4 dipendenti di profilo amministrativo

Con determinazione del Direttore Generale n. 230 del 20/04/2020, è stata revocata la determinazione n. 280 dell'8 aprile 2019 con la quale era stata indetta la procedura di selezione esterna per l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di n. 4 dipendenti di profilo amministrativo.

A darne notizia è l'Ater dell'Aquila.

Il concorso era finito al centro delle polemiche a seguito della pubblicazione dei nomi di coloro che avevano superato il test preselettivo che si era svolto nel mese di settembre 2019: tra questi c'erano figli di dipendenti dell’azienda, persone con trascorsi in politica e altre riconducibili ad alcuni amministratori locali. Dunque, all'inizio dell'anno era stato congelato e rimandato a data da destinarsi.

Una decisione "ufficiosa", sia chiaro, perché l’Ater non aveva pubblicato avvisi, determine o delibere ufficiali e inoltre dal sito dell’azienda erano scomparsi tutti gli atti relativi al concorso. NewsTown aveva interpellato al riguardo sia il direttore generale dell’Ater L’Aquila, Venanzio Gizzi (in scadenza di mandato), che la dirigente dell’ufficio legale, Roberta Costarella. Entrambi avevano risposto che il concorso era stato sospeso per motivi interni, dovuti al cambio di consiglio d’amministrazione (il nuovo presidente, l’avvocato Isidoro Isidori, era stato nominato a settembre in sostituzione di Gianvito Pappalepore) e a carichi di lavoro eccessivi che l’azienda non riusciva a smaltire per via di gravi carenze d'organico.

I due dirigenti avevano assicurato che le polemiche sollevatesi all’indomani della pubblicazione dei risultati della prova preselettiva (che peraltro era stata criticata anche per come era articolata e per il tipo di domande che conteneva) non c’entravano nulla con la scelta di sospendere il concorso. Il presidente Isidori, invece, essendo subentrato quando la selezione era già stata avviata, aveva preferito non esprimersi, limitandosi ad affermare di aver chiesto ai dirigenti Ater di compilare un report sul fabbisogno di personale prima di avviare altri concorsi, ribadendo, però, che quelli già in corso restavano validi.

Sta di fatto che, quattro mesi dopo, l'Ater ha deciso di revocare la procedura di selezione.