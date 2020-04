Fondi europei, al via corsi di formazione per i dipendenti dei comuni di Barete, Pizzoli e L'Aquila

La giunta comunale dell’Aquila ha dato il via libera alle attività di formazione dei dipendenti per aumentare le possibilità di intercettare fondi dell’Unione europea, finalizzati a sostenere progetti di vario genere, in particolare sul fronte della sostenibilità.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche europee, Carla Mannetti, che ha proposto la delibera approvata dall’esecutivo. “Il progetto Servizio Associato Politiche Europee per una Ricostruzione Efficiente (S.A.P.E.R.E.) – ha spiegato Mannetti – ha portato all’istituzione di un Ufficio specifico in convenzione tra i tre Comuni, che mira a potenziare la capacità di reperire fondi europei per gli enti locali. Ora andiamo a potenziare le attività di questo ufficio con la formazione che interesserà, oltre che dipendenti del Comune dell’Aquila, anche quelli dei Comuni di Pizzoli e Barete”.

Mannetti ha poi dettagliato gli effetti delle iniziative con le quali sono stati ottenuti finanziamenti Ue. “Dal 2017 ad oggi – ha osservato – siamo riusciti a reperire, in aggiunta ai fondi già nelle disponibilità pari a un milione di euro per progetti riguardanti le politiche sociali, 70mila euro per il potenziamento degli uffici e 168mila euro per una maggiore efficienza dei sistemi di protezione civile, con i quali è stata implementata l’applicazione ‘Comunicare per proteggere’, che sta rivestendo un ruolo centrale nella gestione dell’attuale emergenza coronavirus. Inoltre, anche se non di stretta provenienza europea, ma comunque con il medesimo sistema di erogazione, è stato possibile avviare il progetto di Mobilità Elettrica che ammonta a oltre 10 milioni di euro e che sta già avendo i suoi primi riscontri positivi con l’acquisto e la messa in servizio degli autobus elettrici.

“Una pubblica amministrazione che fa della formazione e dell’innovazione i suoi punti di forza è una pubblica amministrazione più efficiente al servizio del cittadino – ha concluso l’assessore Mannetti –. Grazie ai progetti già finanziati, stiamo cominciando a ricevere i primi benefici e puntiamo a far crescere questa attitudine e questo impegno, per sostenere economicamente il maggior numero di azioni e iniziative a beneficio della crescita della città e del territorio”.