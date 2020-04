L'Aquila, trasporti: Regione riconosce oltre mezzo milione a Comune e Ama

Oltre 550 mila euro sono stati riconosciuti dalla Regione Abruzzo per il triennio 2015-2017 in favore di Comune dell’Aquila e Ama, azienda per la mobilità aquilana.

Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e l'assessore ai Trasporti Carla Mannetti.

La Giunta regionale, infatti, ha approvato ieri la delibera riguardante la quantificazione e liquidazione dei saldi alle aziende regionali del trasporto pubblico locale per i comuni capoluogo di provincia, che erano ferme all’annualità 2014. L’esecutivo regionale ha ratificato la metodologia per la quantificazione della contribuzione pubblica e ha validato i consequenziali conteggi, per il triennio 2015-2017, da liquidare ai concessionari entro il prossimo 30 giugno.

In particolare, a conguaglio del servizio di trasporto pubblico effettuato, ad Ama saranno riconosciuti 286.022,84 euro, mentre al Comune dell’Aquila saranno liquidati 264.320,85 euro, di cui una parte da riconoscere ad Ama e una parte al Centro Turistico del Gran Sasso. “Sono risorse preziose per continuare a garantire un servizio essenziale in questo momento di particolare difficoltà legato all’emergenza Coronavirus – hanno dichiarato in una nota congiunta il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore ai trasporti, Carla Mannetti – Nonostante il crollo dei passeggeri e dei ricavi, Ama sta continuando a garantire in totale sicurezza la mobilità a tutti coloro che per necessità hanno bisogno di spostarsi coi mezzi. Il comparto del trasporto pubblico locale attendeva questi stanziamenti da tempo, saranno una boccata di ossigeno per continuare ad assicurare il servizio. Entro la fine della settimana sarà approvata la delibera relativa alla fase 2, dove saranno contenute anche le regole per continuare a gestire in sicurezza il trasporto pubblico locale, sulla base delle norme nazionali e regionali”.