Abruzzo, Imprudente: "Sì alla pesca amatoriale, addestramento cani e cavalli e attività motoria all'aria aperta"

"Stiamo mettendo in campo tutte le risorse finanziarie possibili ed attivando mezzi e strumenti a nostra disposizione per affrontare le…

Oltre 550 mila euro sono stati riconosciuti dalla Regione Abruzzo per il triennio 2015-2017 in favore di Comune dell’Aquila e…

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha organizzato questa mattina una videoconferenza con i parlamentari eletti in Abruzzo per…

"In questo momento, in cui i dati dell’epidemia da coronavirus in Abruzzo cominciano ad essere confortanti, è giusto che la…