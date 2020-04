Riapertura cantieri, tamponi e test obbligatori entro 14 giorni dalla ripresa delle attività. Firmata ordinanza. Tensione in Consiglio comunale

Per riprendere l’attività a partire dal 4 maggio, le imprese impegnate nel settore della ricostruzione (sia pubblica che privata) dovranno sottoporre a tampone o a test sierologico entro al massimo 14 giorni tutti i propri addetti e certificare la loro negatività al Covid-19.

Sono le disposizioni contenute in un protocollo allegato a un’ordinanza che il sindaco Pierluigi Biondi ha firmato per disciplinare la riapertura dei cantieri, che scatterà la prossima settimana.

Un provvedimento destinato sicuramente a far discutere, perché prevede una serie di obblighi che comporteranno, per le aziende, ulteriori oneri economici.

Quello principale riguarda naturalmente i tamponi. L’ordinanza stabilisce che, al momento della riapertura o al massimo entro e non oltre il 14° giorno dalla comunicazione di ripresa dell’attività, le imprese dovranno aver effettuato i test su tutti i propri operai per certificare che nessuno di loro sia positivo al virus. Questo dovrà avvenire o tramite i tamponi nasofaringei o tramite test sierologici attendibili.

I costi delle procedure saranno interamente a carico delle aziende, che potranno rivolgersi a laboratori pubblici e privati, purché accreditati. Il medico competente dovrà stabilire la periodicità degli esami.

Questa disposizione andrà ad aggiungersi a quelle contenute nei protocolli di sicurezza già sottoscritti nelle passate settimane da associazioni datoriali e sindacati: distanziamento sociale – da rispettare sia sul luogo di lavoro che nei mezzi di trasporto usati per portare i lavoratori sul cantiere - sanificazione, obbligo di misurazione della temperatura corporea, uso dei dispositivi di protezione, divieto di far ammassare gli operai durante i cambi turno o nelle pause pranzo.

A effettuare i controlli saranno gli enti e gli organismi che già hanno questa funzione, vale a dire Asl, Inail e Ispettorato del lavoro.

Nell’ordinanza sono contenute anche altre misure, che però non saranno obbligatorie ma solo fortemente raccomandate.

Per esempio, sarà consigliato alle imprese di limitare il più possibile il pendolarismo da fuori provincia o fuori regione degli operai, facendo dormire questi ultimi nelle strutture alberghiere e ricettive del territorio. Anche in questo caso, tutte le spese aggiuntive dovranno essere pagate dalle imprese.

“Il protocollo è stato già condiviso con Prefettura, associazione edili e di categoria, Ispettorato del lavoro, sindaci del cratere 2009 e Dipartimento di prevenzione della Asl” spiega il sindaco “L’ordinanza è più stringente rispetto ai provvedimenti nazionali vigenti per la semplice ragione che il contesto aquilano è molto differente e più articolato rispetto a quello italiano. Solo nella città dell’Aquila ci sono centinaia di cantieri e le maestranze censite a gennaio oscillavano tra le cinquemila e le seimila persone: si tratta di una città all’interno della stessa città, che ogni giorno si muove e vive per contribuire alla rinascita post sisma”.

“I costi dovranno necessariamente essere a carico dei datori di lavoro. Ci rendiamo conto dello sforzo a cui saranno chiamati. Per questa ragione ho chiesto, con una nota inviata al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e al ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, di prevedere una norma che consenta di riconoscere un contributo aggiuntivo alle imprese impegnate nella ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma 2009 per sostenere i maggiori oneri legati all’emergenza coronavirus” osserva Biondi.

Ma quello dei costi non sarà il problema principale. Resta da capire bene come si potranno effettuare migliaia di tamponi in tempi rapidi in un territorio che in questo momento non è dotato di strutture in grado di assicurare grandi numeri.

All’Aquila, l’unico laboratorio operante è quello dell’ospedale S. Salvatore, che sta viaggiando però a una media di 40-80 tamponi giornalieri, i cui tempi di processazione, tra l'altro, non sono velocissimi. A livello regionale, di laboratori pubblici in funzione ce ne sono tre: quello dell’ospedale di Pescara, quello dell’Università di Chieti e quello dello Zooprofilattico di Teramo. Ma si tratta di strutture già oberate di lavoro.

Per quanto riguarda i laboratori privati, al momento non ce n’è nessuno già accreditato. Dante Labs, il laboratorio presentato dieci giorni fa all’Aquila che ha annunciato di poter arrivare a processare fino a 5 mila tamponi al giorno, è ancora in attesa di ricevere tutti i permessi necessari dai vari enti di accreditamento.

"Siamo consapevoli del problema" osserva Biondi "ma contiamo sul fatto che nei prossimi giorni avremo più personale e più risorse da dedicare a questo specifico segmento di utenza. Il Dipartimento di Prevenzione ha incrementato il proprio organico, i tamponi sul personale sanitario sono stati fatti e le attività di screening sul personale delle Rsa sono in corso. A breve il laboratorio di Pescara dovrebbe essere in grado di processare più di 2 mila tamponi al giorno. Considerando che verosimilmente non tutti i cantieri riapriranno il 4 maggio, ci saranno, nelle prossime settimane, condizioni più favorevoli per andare incontro alle esigenze delle imprese".

“È possibile che con la ripresa di alcune attività da lunedì prossimo, tra cui proprio quella edile, il numero dei contagi possa tornare a salire. All’Aquila, fortunatamente, il numero di contagiati è stato molto basso e da giorni è pari a zero. L’obiettivo è mantenere questo standard, reso possibile grazie ad alcuni fattori, tra cui la prontezza del sistema sanitario aquilano di fronte all’emergenza, la conformazione del territorio e, soprattutto, la disciplina e il grande rispetto delle regole. Tutto sono stati chiamati a fare enormi sacrifici per limitare la diffusione del coronavirus e occorrerà lo stesso senso di responsabilità per intraprendere la fase due” afferma il sindaco.

Testo ordinanza e protocollo: https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_449333_725_1.html

Tensione in Consiglio comunale

In questi minuti è riunito il Consiglio comunale: dai banchi della maggioranza e dell'opposizione stanno arrivando pesanti critiche all'ordinanza assunta dal sindaco Pierluigi Biondi, nel merito e nel metodo.

Nel metodo, per la denunciata "esautorazione" della massima assise civica che ha appreso della decisione del primo cittadino soltanto dopo che il provvedimento era stato annunciato alla stampa, "senza alcuna concertazione" l'affondo di alcuni consiglieri; nel merito, stante la volontà di alcuni esponenti di maggioranza e opposizione - in particolare Giorgio De Matteis, Berardino Morelli, Angelo Mancini, Americo Di Benedetto e Giustino Masciocco - che l'ordinanza venga ritirata o, comunque, modificata.

Biondi ha illustrato il provvedimento in apertura dei lavori e poi è andato via.