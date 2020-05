Fase 2, "sorveglianza speciale" per chi rientra in Abruzzo dal 4 maggio

Le persone che, dal 4 maggio, rienteranno in Abruzzo da altre regioni, saranno sottoposte a un regime di "sorveglianza" speciale: avranno l'obbligo di segnalare la propria presenza alla Regione, dovranno monitorare per 15 giorni la propria temperatura corporea e contattare il Siesp (Servizio di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica) territorialmente competente nel caso questa salga oltre i 37.5 e dovranno indossare la mascherina anche nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

Lo stabilisce un'ordinanza, la numero 54, firmata dal governatore Marco Marsilio. Nello stesso provvedimento, scaricabile QUI, si precisa inoltre che per i prossimi 15 giorni tutti gli abruzzesi, residenti e non, saranno obbligati a indossare la mascherina anche negli spazi aperti "laddove non è possibile mantenere le distanze sociale".