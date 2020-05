Montereale: sbloccato l'appalto per il recupero della Rsa

Sbloccato l'appalto per il recupero della residenza sanitaria per anziani di Montereale.

"La commissione di gara ha proseguito, senza soluzione di continuità e senza ritardi, tutti gli adempimenti per concludere la procedura di gara", ha confermato il manager della Asl 1, Roberto Testa. Che ha aggiunto: "La proposta di delibera, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori alla ditta vincitrice, è già pervenuta alla direzione che è in procinto di adottarla".

Tuttavia, non si conosce ancora il nome dell'impresa aggiudicataria.

Parliamo di un appalto tormentato, risalente al periodo successivo alle scosse del centro Italia, a cavallo tra 2016 e 2017, allorquando la residenza è stata dichiarata inagibile; alla gara d'appalto con procedura negoziata erano state ammesse a partecipare dieci imprese: il procedimento, però, è stato sospeso all'improvviso, e non senza polemiche, il 21 gennaio scorso al momento di ufficializzare l'impresa vincitrice. D'altra parte, i costi erano lievitati dal milione previsto a 4 milioni e 300 mila, con circa 400 mila euro di costi di progettazione. Per questo, la Asl 1 - stazione appaltante del procedimento - ha deciso di sospendere le procedure in autotutela.

A quanto si è potuto apprendere, il progetto architettonico è stato riesaminato e si è deciso di procedere con un'ipotesi alternativa d'intervento, con un quadro economico di spesa di 3 milioni.

"Ringrazio il manager Asl Roberto Testa e la struttura tecnico-amministrativa dell’azienda che, nonostante la grave emergenza provocata dall’epidemia di coronavirus, non hanno risparmiato nessuno sforzo e hanno sbloccato la gara d’appalto per il recupero della residenza per anziani di Montereale", ha dichiarato l’assessore regionale Guido Quintino Liris. "La Rsa è una struttura strategica e di vitale importanza per l'Alta Valle dell'Aterno, un territorio duramente colpito da due crisi sismiche e oggi alle prese con una ripartenza ancora piena di difficoltà. In questo senso la Rsa può rappresentare un segnale forte sulla via del ritorno alla normalità, oltre che un servizio di primaria importanza sotto il profilo sanitario e sociale. Ringrazio per tutti gli sforzi che sono stati profusi per superare le difficoltà tecniche dell’iter e arrivare a un progetto di qualità, moderno, economicamente vantaggioso per la comunità".