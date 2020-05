Sottoservizi: ripartiti i lavori in via delle Grazie, via San Martino e via San Benedetto in Perillis

Sono ripartiti ieri i lavori per i sottoservizi nel centro storico dell’Aquila. Le strade interessate sono quelle sospese a seguito delle misure di contenimento del contagio da coronavirus e sono via delle Grazie, via San Martino e via San Benedetto in Perillis nel pieno rispetto delle ordinanze della polizia municipale e delle misure di sicurezza disposte dalle norme fin qui emanate.

Lo comunica il Coordinamento per la sicurezza della Gran Sasso Acqua spa.

“Nelle scorse settimane è stato sanificato il campo base di Asse centrale scarl, l’impresa esecutrice dei lavori", viene spiegato in una nota; "le maestranze sono dotate di dispositivi individuali sicurezza come mascherine ffp2 e chirurgiche, guanti e occhiali, mentre all’ingresso del cantiere sarà misurata la temperatura con termo scanner oltre alla disinfezione giornaliera di tutti gli attrezzi e il distanziamento previsto nella normativa vigente".

In riferimento all’ordinanza sindacale n.71 del 30 aprile scorso "provvederemo a fare i tamponi nel centro prelievi allestito nell’ex area Collemaggio, attenendoci alle misure di attuazione così come da protocolli siglati in questi ultimi giorni”.