Cantieri della ricostruzione, il prefetto Torraco 'boccia' l'ordinanza di Biondi sui tamponi obbligatori

Il Prefetto della provincia dell'Aquila, Cinzia Torraco, 'boccia' l'ordinanza assunta dal sindaco Pierluigi Biondi per disciplinare la riapertura dei cantieri edili, con l'imposizione di sottoporre a tampone sanitario tutte le maestranze impiegate, entro al massimo 14 giorni dal riavvio delle lavorazioni, al fine della verifica della negatività al contagio.

D'altra parte, il provvedimento prescrive misure maggiormente restrittive rispetto alle statuizioni del 'Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri' allegato al Dpcm del 26 aprile e, ribadisce il Prefetto in un parere reso ieri al Comune dell'Aquila, "alla luce del vigente quadro normativo non è ammessa la possibilità da parte dei Sindaci di emanare ordinanze confliggenti con le disposizioni emesse in sede centrale, come sancito dall'articolo 35, D.L. 2 marzo 2020 n.9".

Peraltro, mette nero su bianco Torraco, "neppure a livello regionale si ravvede l'obbligo dello screening sanitario", posto che l'ordinanza n. 54 del 3 maggio 2020 firmata dal presidente Marco Marsilio "prevede la mera segnalazione e il conseguente monitoraggio delle persone che, a qualunque titolo, facciano ingresso in Abruzzo a partire dal 4 maggio".

Dunque, "si ravvisa la possibilità di addivenire ad analogo risultato mediante la sottoscrizione di una intesa tra istituzioni, enti, ordini professionali e associazioni del settore - è la posizione della Prefettura - che preveda l'esercizio facoltativo della sottoposizione a tampone sanitario, nel rispetto della libertà di autodeterminazione dei lavoratori e tenuto conto della pari necessità di tutela della salute e della sicurezza all'interno del cantiere".

Ciò significa che non si può imporre alle imprese di avviare i cantieri a patto che le maestranze siano sottoposte a tampone entro 14 giorni, piuttosto si dovrebbe lavorare ad una intesa che, stante le disposizioni del Governo in materia di cantieri edili, preveda una assunzione di responsabilità facoltativa in capo alle aziende sui tamponi che non dovrebbe considerarsi, però, in alcun modo vincolante per il riavvio delle lavorazioni.