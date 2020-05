L'Aquila, ripartono i lavori per la realizzazione dell'anello SS80-SS17. Tagliati 3 alberi

Sono ripartiti, dopo lo stop dovuto al lockdown, i lavori di realizzazione del nuovo anello di collegamento tra SS 17 e SS 80, nella zona compresa tra viale Corrado IV e il casello autostradale dell’Aquila Ovest.

L'intervento è inserito all'interno di un progetto di riqualificazione che prevede anche l'ampliamento della rotatoria di via Piccinini, la creazione di due nuove aree sosta per i bus extraurbani e la costruzione di un nuovo parcheggio da 70 posti tra via Fonte Burri e via Farnese [qui l'approfondimento di NewsTown].

Ieri sera, la ditta che sta eseguendo i lavori, ha tagliato tre alberi ad alto fusto sulla SS 80. L'abbattimento è stato necessario per fare spazio al nuovo marciapiede ma ha sollevato qualche malumore tra i residenti della zona. Il comune dell'Aquila assicura che il taglio sarà compensato con la piantumazione di altre tre piante in un'altra zona della città.

Prima dell'emergenza Covid, la giunta aveva annunciato che i lavori del nuovo anello sarebbero terminati entro la fine del 2020. Dopo i due mesi di stop imposti dal lockdown, non si sa se il cronoprogramma potrà essere rispettato. "Lavoreremo per stare nei tempi" dichiara l'assessore comunale alla Mobilità Carla Mannetti.