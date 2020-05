L'Aquila: al via lavori di manutenzione straordinaria alle rete viaria delle frazioni

Il Settore Ambiente del Comune dell’Aquila comunica che nei prossimi giorni prenderà il via tutta una serie di lavori di manutenzione che interesseranno la rete viaria comunale, con particolare attenzione alla viabilità secondaria o minore (strade di campagna, ecc.).

Lo rende noto l’Assessore alle politiche Ambientali Fabrizio Taranta.

“Sono molto soddisfatto di questa, possiamo definirla ‘novità’, perché sono anni e anni che non si interveniva per effettuare questo tipo di manutenzioni che riguarderanno tutte le frazioni del Comune dell’Aquila. Gli interventi pianificati in questa fase saranno riferiti soprattutto allo sfalcio di piante e arbusti laterali delle strade, che spesso ne riducono l'ampiezza e la visibilità; ma è previsto anche di ripianare le zone maggiormente sconnesse di strade secondarie e bianche livellando, dove necessario, il fondo stradale. Si provvederà, inoltre, a ripulire gli scoli delle acque e quanto altro utile per ripristinarne la regolare fruibilità. Non solo Coronavirus, dunque! Continua il massimo l’impegno di questa Amministrazione anche per ristabilire le condizioni di sicurezza della viabilità delle nostre frazioni, nonché per scongiurare eventuali pericoli ad essa connessi. Interventi, questi, trascurati ormai da decenni. Gli uffici tecnici del Settore Ambiente e Protezione Civile non si sono mai fermati – conclude Taranta – neanche in questo periodo di lockdown; sono rimasti sempre in attività sia per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, sia per garantire alla città la giusta programmazione di interventi in vista, soprattutto, del post-quarantena".

Le zone e gli interventi previsti, in questa fase, sono:

• Via Ardea Zona Poggio Santa Maria e Colle Sassa

• Via Campo di Peta Zona Poggio Santa Maria

• Via del Castagneto (Strada che serve il Cimitero di Foce, San martino, Poggio Santa Maria e Collemare)

• Strade di campagna (non denominate) frazioni Foce, San Martino e Collemare, ecc

• Strada che dalla Provinciale conduce al Musp a Pagliare di Sassa

• Zona Pozza, San Marco, Preturo, Colle: Via delle Vicenne - Via Ponte Tre Occhi - Via del Cantarello

• Zona Casaline: Via Cascina (peraltro naturale prosecuzione della Ippovia che parte da Barete)

• Zona Arischia: San Severo

• Zona Collebrincioni: Via della Retonna

• Zona Aragno: Via del Cocolo

• Zona Roio e frazioni: Via San Marciano, Via Crucis, Via Mazzini, Via Cavour

• Zona Pianola: Via Inciampa La Notte, Via Pratelle Sant'Antonio, Via Buttari

• Zona Assergi: Piazzale Simoncelli a Fonte Cerreto, Via dei Vignali, Via Pretara

• Zona Camarda: Via della Chiusa, Via Gentilesca

• Zona Paganica: Via Riga di Mezza, Via della Perola, Via della Perosella, Strada Case di Lotte

• Zona Bagno: Via Pizzone, Via Giacomo da Bagno