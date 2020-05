Coronavirus, i dati nazionali del 5 maggio: calano i contagi, sei regioni senza vittime

Sono 98.467, in Italia, i malati per coronavirus, con un decremento di 1.513 rispetto a ieri.

I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I guariti sono 85.231, con un incremento di 2.352 rispetto a ieri. Le vittime sono salite a 29.315, con un incremento di 236 in un giorno. In sei regioni - Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Basilicata e Molise - non si registrano morti nelle ultime 24 ore.

Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto a ieri.

I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti, sono 213.013 con un incremento rispetto a ieri di 1.075. Era dal 10 marzo che non si registrava un incremento così basso. Il 10 marzo, infatti, ci fu un incremento di 977 contagiati in più rispetto al giorno precedente, mentre l'11 si registrò un aumento di 2.313. Oggi l'aumento rispetto a ieri è stato di 1.075. Dai dati emerge inoltre che ogni 51 tamponi è stato individuato un contagiato, un dato molto basso che però non tiene conto del fatto che almeno il 30% dei tamponi sono ripetuti.