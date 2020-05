'L'Aquila prima dell'Aquila': archeologia e storia del territorio in un racconto a puntate

Non si possono ancora fare passeggiate nei luoghi d'arte? Sei un appassionato d'archeologia in astinenza? La primavera è esplosa e i bambini scalpitano? Vuoi allontanarli dalla playstation per un po'? E magari imparare, insieme a loro, qualcosa delle antiche civiltà del nostro territorio... in attesa di esplorarle insieme?

Da domani – giovedì 7 maggio – potrai seguire, puntata dopo puntata, "ArcheOnline - L'AQUILA PRIMA DELL'AQUILA. Archeologia e storia del territorio", un progetto didattico per tutte le età ideato dall’archeologa Maria Rita Copersino.

Con 6 appuntamenti settimanali, ogni giovedì, attraverso slide di approfondimento tematico, piccoli e grandi studiosi d’antichità saranno introdotti alla storia del territorio aquilano e dei popoli che l'hanno abitato, attraverso usi, costumi e curiosità, seguendo le tracce preziose rinvenute nei siti di Amiternum, Fossa, Bazzano, Forcona, Peltuinum.

Le varie puntate, a partire dalla prima dedicata naturalmente alle Origini e al mestiere dell’archeologo, saranno pubblicate online dal Segretariato Regionale MiBACT per l’Abruzzo sul sito istituzionale www.abruzzo.beniculturali.it e sulla pagina facebook @SegretariatoRegionaleAbruzzo.

Buona lettura, e appuntamento ogni giovedì!