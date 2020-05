Cantieri, Cassa Edile: "Tamponi esclusivamente su base volontaria"

Lo avevamo anticipato ieri [qui, l'approfondimento]: a seguito del parere fornito dalla Prefettura il 4 maggio scorso, "lo screening delle maestranze attraverso i tamponi sanitari ed altre indagini sierologiche sarà esclusivamente volontaria".

A chiarirlo è la Cassa Edile dell'Aquila.

Sebbene resti formalmente in vigore, viene meno, dunque, il fondamento dell'ordinanza del sindaco Pierluigi Biondi che, con provvedimento 71 del 30 aprile scorso, aveva imposto di sottoporre a tampone sanitario tutte le maestranze impiegate nei cantieri del comune dell'Aquila, entro al massimo 14 giorni dal riavvio delle lavorazioni, al fine della verifica della negatività al contagio.

Anche il Collegio dei geometri dell'Aquila, in una nota interna, ha specificato che "la procedura riguardante lo screening delle maestranze del settore edile attraverso i tamponi sanitari sarà esclusivamente su base volontaria".

Sta di fatto che la gran parte delle imprese che afferiscono all'Ance, a quanto si apprende, faranno i tamponi agli operai, come segno di responsabilità; anche Apindustria e Cna hanno sottoscritto una convenzione con lo Zooprofilattico. Tuttavia, non potrà esserci alcuna imposizione per le imprese e per i subappaltatori.

Non solo.

Seppure tutte le imprese impegnate in città dovessero decidere di adeguarsi alle indicazioni dell'ordinanza sindacale, la scelta ultima resterebbe comunque in capo ai singoli operai che potranno liberamente decidere di non sottoporsi a test o tampone.