L'Aquila, riapre su prenotazione il centro di raccolta ingombranti dell'Asm

L’Asm riprende le proprie attività nel centro di raccolta ingombranti - situato a Bazzano, in via degli Opifici - sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, ma solo su appuntamento.

Le prenotazioni si possono effettuare dal giorno 11 maggio chiamando il numero verde 800208820. L’orario e i giorni per le prenotazioni e dell’apertura sono dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13.30.

"Viste le numerose richieste avute in questo periodo di fermo causato dal Covid 19, per evitare assembramenti e nel rispetto delle distanze di sicurezza tra i cittadini" si legge in una nota dlel'azienda "Asm ha deciso, in accordo con il Comune dell’Aquila, di organizzare l’accesso al centro di raccolta solo previa prenotazione. Sarà vietato l’accesso agli utenti che non avranno effettuato la prenotazione. Qualora, dopo la prenotazione non sia possibile per l’utente rispettarla si chiede di comunicare la disdetta. Si dovranno rispettare alcune regole fondamentali, non potranno sostare all’interno dell’area del Centro di Raccolta più di due automezzi dell’utenza. Gli orari della prenotazione andranno rispettati, all’arrivo, presso il Centro di Raccolta l’utente dovrà registrarsi all’ufficio accettazione con indossando la mascherina. Presso l’ ufficio accettazione entrerà una persona per volta. Le attività di scarico dovranno essere effettuate mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri dall’addetto Asm e sempre indossando le mascherine. Sono vietati assembramenti".

"Asm si riserva di non accettare lo scarico per problemi di carattere logistico e/o rifiuti non conformi; per tutti gli altri adempimenti sulle metodologie di conferimento si farà riferimento al regolamento del Centro di Raccolta che è presente sul nostro sito aziendale www.asmaq.it" .