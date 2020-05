L'Aquila, donazione di un videoproiettore e di un tablet al Centro servizi anziani.

“In occasione della seduta del 4 maggio scorso, il consiglio di amministrazione dell’istituzione Csa ha approvato il rendiconto della gestione 2019, evidenziante un avanzo di amministrazione pari a circa 5,6 milioni di euro”.

Lo rende noto Daniela Bafile, Presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituzione Centro servizi anziani del Comune dell’Aquila, struttura che gestisce i servizi per la terza età e la Rsa dell’ex Onpi.

“Sempre in occasione della seduta in questione, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di due donazioni, manifestate nei giorni scorsi a beneficio dell’Istituzione in virtù dell’emergenza Covid-19 In particolare – prosegue la Presidente – Ernesto Placidi, Segretario della Federazione Provinciale FAP-ACLI dell’Aquila, proprio a seguito dell’adozione delle misure di distanziamento sociale imposte dalle Autorità competenti per la gestione della menzionata situazione emergenziale, implementate all’interno della Residenza Protetta Ex ONPI a tutela della salute delle persone ultra65enni ospitate nella stessa Rsa, ha deciso di donare all’Istituzione Csa un videoproiettore. In questo modo – prosegue Bafile – la struttura può beneficiare di uno strumento di socializzazione utile per la comunità degli anziani che si trovano nell’Ex Onpi, potendo consentire riprese di momenti particolari vissuti e la proiezione di documenti e filmati. In questo modo, la Federazione, impegnata a livello nazionale come sindacato degli anziani e dei pensionati, ha potuto esprimere concreta solidarietà a tutti coloro i quali sono ospiti della Struttura stessa".

“Nella stessa riunione del consiglio di amministrazione del Csa – precisa la Presidente – abbiamo inoltre accettato l’ulteriore donazione manifestata da parte di Alessandro Maccarone, Presidente dell’Associazione Azimut dell’Aquila, che ha donato all’Istituzione un tablet, con la finalità di agevolare le comunicazioni tra gli anziani ospiti della Residenza Protetta Ex ONPI ed i rispettivi familiari. Una donazione molto utile, in considerazione delle limitazioni in merito agli ingressi in struttura, adottate dall’Istituzione in ottemperanza delle disposizioni normative emanate per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19”.

“Entrambe le liberalità – conclude la Presidente – rappresentano gesti significativi, ancor più in un momento in cui la prioritaria esigenza di tutelare la salute delle persone anziane ospiti della Residenza Ex ONPI ha imposto delle restrizioni agli accessi, nella direzione del riavvio anche delle attività di socializzazione, da sempre programmate a beneficio degli ospiti, che auspichiamo possa avvenire al più presto, in condizioni di massima sicurezza per tutti”.