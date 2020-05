L'Aquila: disponibili attestazioni pagamenti servizio mensa scolastica per dichiarazione redditi

L’ufficio per il Diritto allo studio del Comune dell’Aquila rende noto che, nella sezione “pagamenti” del portale dei genitori “School-net”, è possibile scaricare l’attestazione relativa alle spese sostenute per il servizio di mensa scolastica per il 2019, ai fini delle possibili detrazioni dalle imposte sui redditi.

