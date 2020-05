Abbonamenti studenti, il Coordinamento regionale delle Consulte chiede il rimborso

"Le Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Coordinamento Interregionale, stanno lavorando alla risoluzione della problematica dei titoli di viaggio già acquistati dagli studenti, che si trovano nella condizione di non poter usufruire del servizio a seguito dei provvedimenti governativi e regionali di restrizione alla circolazione delle persone, ovvero, di utilizzare un servizio nettamente ridimensionato, avanzando al Governo proposte in maniera congiunta visto che la questione riguarda in egual misura tutte le regioni e chiedendo, quindi, di definire precise normative per la sua gestione".

Così il sottosegretario alla Giunta regionale con delega ai Trasporti, Umberto D'Annuntiis, in risposta alla lettera inviata dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Teramo e sottoscritta dal Coordinamento Regionale delle Consulte riguardante la richiesta del rimborso degli abbonamenti per i trasporti delle studentesse e degli studenti che non potranno utilizzarli a causa dell'emergenza Covid-19.

"La Regione - afferma coordinatore regionale delle studentesse e degli studenti d'Abruzzo Tommaso Cotellessa - ci ha risposto in maniera tempestiva. Questa è una tematica che come coordinatore regionale degli studenti mi sta particolarmente a cuore e per la quale ci batteremo in maniera unitaria con tutte le consulte d'Abruzzo. Vogliamo tutelare tutti ed in particolare gli ultimi, questo fa una società giusta. Ci auguriamo che questa faccenda si risolva al più presto".