Il Nuovo Basket Aquilano riprende l'attività: è uno dei primi club in Italia a farlo

Il Governo ha pubblicato le linee guida per consentire la graduale ripresa delle attività sportive, attuando quanto prevede il Dpcm del 26 aprile, che ha dato il via libera alle sessioni di allenamento sia per gli atleti di discipline individuali sia per quelli di discipline di squadra, “purché si svolgano sempre in forma individuale”.

All’Aquila, c’è già chi prova a rimettersi in moto. E’ il Nuovo Basket Aquilano che, dopo due mesi di stop forzato, ha consentito la ripresa degli allenamenti ai propri tesserati, nel rispetto delle prescrizioni governative.

E’ il primo club a farlo in Abruzzo, e probabilmente anche in Italia, almeno nell’ambito del mondo della palla a spicchi.

Sfruttando i 1500 mq dell’area esterna al palazzetto, lo staff ha attrezzato 4 canestri fissi e altri 6 mobili, creando 10 box individuali nei quali i giocatori, a gruppi di 10 per turni di un’ora nell’arco dell’intera giornata, potranno ricominciare gli allenamenti.

Il tutto si svolgerà secondo un rigoroso protocollo di sicurezza, che prevede il controllo della temperatura con termoscanner, l’utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva negli spazi aperti laddove non sia possibile mantenere distanze sociali, il divieto di utilizzo degli locali (spogliatoi, zona bar, palestra) del palazzetto.

I primi a ripartire sono stati gli atleti della serie C (ai quali si è aggregato anche Niccolò Filoni, il giovane talento cresciuto nelle giovanili del NBA reduce da un’ottima stagione in A2 a Rieti). Da domani si aggiungeranno anche tutti gli altri gruppi under, sia maschili che femminili. A fine mese riprenderà l’attività aanche la scuola minibasket. Si andrà avanti fino a fine luglio.

“Siamo molto soddisfatti” afferma Nardecchia “Fin dall’inizio di questo difficile periodo ci eravamo posti questo obiettivo e, con assoluto senso di responsabilità e rispetto delle regole, lo stiamo realizzando, nel solco di quello che la nostra storia rappresenta: sacrificio, voglia di rialzarsi nelle situazioni emergenziali e senso di appartenenza”.

A salutare la società per la ripresa degli allenamenti, c’erano anche il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’assessore comunale allo Sport Vittorio Fabrizi e l’assessore regionale Guido Liris.