L'Aquila: muore giovanissima allieva della scuola media Mazzini-Patini

Stroncata da un male incurabile a soli 11 anni. Sofia Marrelli, alunna della scuola media Mazzini-Patini dell'Aquila, è scomparsa a causa di una forma di leucemia fulminante.

A darne notizia è il dirigente scolastico Marcello Masci sulla pagina Facebook ufficiale dell'istituto.

"Tutto il personale della scuola Mazzini Patini" si legge nel comunicato "si stringe alla famiglia di Sofia Marrelli, l'alunna della classe 1D della Mazzini il cui splendido sorriso è stato spento da una leucemia fulminante. In segno di lutto e di profondo cordoglio, domani e sabato le attività didattiche saranno sospese “Nell’apparente non senso del momento che stiamo vivendo”, dice il dirigente scolastico Marcello Masci, “nel surreale clima che tutti viviamo, sembra che al di fuori delle nostre case tutto si sia fermato, che il fluire della vita si sia arrestato, messo tra parentesi nell’attesa di una riapertura, di un ritorno alla normalità e allo scorrere del tempo. Non è cosi, lì fuori le cose accadono, il ciclo incessante della vita e della morte non si arresta di fronte a nulla, nemmeno dinanzi alla purezza innocente di Sofia, stroncata, senza nemmeno il tempo di poterla salutare, da una leucemia fulminante. Sofia se n’è andata in silenzio, per Lei venerdì 8 maggio e sabato 9 maggio sospendiamo ogni attività programmata, almeno questo glielo dobbiamo".