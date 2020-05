Comune dell'Aquila, arrivano gli incentivi per l'acquisto di auto e bici elettriche

Arrivano gli incentivi comunali per l’acquisto di auto elettriche.

Da lunedì 11 maggio, sul sito del Comune dell’Aquila, sarà pubblicato un bando tramite il quale si potrà accedere a un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici.

La misura, finanziata con uno stanziamento di 1 milione di euro, sarà riservata a privati, imprese e partite Iva con residenza nel centro storico dell’Aquila o nei centri storici delle frazioni.

Ad illustrare il provvedimento sono stati il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore comunale ai Trasporti Carla Mannetti.

“Si tratta di un ulteriore passo avanti compiuto da questa amministrazione negli investimenti sulla mobilità green, soprattutto quella relativa ai centri storici” hanno spiegato Mannetti e Biondi “Finora, come giunta, abbiamo impegnato 8 milioni di euro, a valere sui fondi Restart e Cipe, per acquistare bus e veicoli elettrici per Ama e vigili urbani. A giugno arriveranno 4 nuove auto elettriche che saranno date in dotazione alla polizia municipale. E' una scelta che si lega anche all’emergenza che stiamo vivendo, alla luce della quale si sta ridisegnando il sistema dei trasporti, sia quello pubblico che quello privato”.

Il bando per gli incentivi per l’acquisto (anche in leasing) di auto elettriche è rivolto, come detto, a privati, imprese e partite Iva che hanno la residenza nel centro storico dell’Aquila e in quelli delle frazioni.

Per centro storico, ha spiegato Mannetti, si intende tutto ciò che rientra nella perimetrazione già usata per il bando Fare Centro per L’Aquila, mentre per quanto riguarda le frazioni, si farà terranno in considerazioni le perimetrazioni del Prg.

Gli incentivi saranno di 8 mila euro per le partite Iva e di 4 mila euro per i cittadini. Questi ultimi avranno un contributo minore perché già hanno diritto all’ecobonus (da 4 mila a 6 mila euro, a seconda se si rottama o meno la vecchia auto).

I due incentivi sono cumulabili. Sommandoli, ha precisato Mannetti, un cittadino potrà arrivare a disporre di 10 mila euro. In più, ha ricordato l'assessore, per chi acquista un'auto elettrica, è prevista anche l’esenzione per 6 anni dal pagamento del bollo auto regionale.

Per attestare la residenza in centro, basterà un’autocertificazione. Il bando, al quale potranno partecipare anche i tassisti, sarà a sportello e rimarrà in vigore fino a settembre. Si potrà fare domanda anche per l'acquisto di veicoli commerciali, mini car e veicoli a 4 ruote utilizzabili senza patente.

Sempre la settimana prossima, sarà approvata, ha annunciato Mannetti, la delibera di giunta con cui sarà disposto il nuovo bando per accedere agli incentivi per l’acquisto di bici elettriche.

Il provvedimento potrà contare su un plafond di 100 mila euro e, rispetto ai bandi precedenti, conterrà un’importante novità: l’aumento dell’incentivo da 300 a 500 euro. Anche in questo caso, il bando sarà a sportello ma sarà rivolto a tutti, non solo ai residenti dei centri storici.