Di Girolamo (M5S): "Superbonus per rilanciare l'edilizia anche in Abruzzo"

"Un'onda d'urto positiva" quella che presto, grazie al Superbonus, si propagherà nel settore dell'edilizia.

A dirlo è la senatrice abruzzese del Movimento 5 Stelle, Gabriella Di Girolamo. Che spiega: "Grazie al Decreto Maggio, infatti, un Ecobonus e un Sismabonus consentiranno ai cittadini di ristrutturare casa a costo zero, godendo di una detrazione del 110% su lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico che consentiranno di dare al comparto quella scossa necessaria per far ripartire i lavori".

Ance (Associazione nazionale costruttori edili) li stima nell’ordine dei 6 miliardi di euro in tutta Italia "e, in modo particolare, ne dovrebbero trarre un grande beneficio territori che, come l’Abruzzo, sono purtroppo ad elevato rischio sismico e con un gran numero di edifici pubblici e privati che necessitano interventi di adeguamento, ed inoltre caratterizzati da aree interne con stagioni invernali estremamente rigide", sottolinea la senatrice pentastellata.

Si tratta di una misura che dà la possibilità a chi decide di avviare i lavori, per abitazioni più efficienti e più sicure, di avere da subito lo sconto in fattura del 100% "e all’impresa che esegue il lavoro di ricevere un credito di imposta pari al 110% del costo dei lavori da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo. Dunque, in sostanza, un provvedimento imponente - ribadisce Di Girolamo - che sicuramente potrà dare nuova linfa occupazionale a tutto il territorio regionale abruzzese, nella direzione Green di una crescita sostenibile, fortemente perseguita dal nostro Governo, con un effetto moltiplicatore notevole. In un 2020 che si preannuncia complicato il nostro tessuto economico può ripartire, per un reale rilancio, proprio dal comparto edilizio".