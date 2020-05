Asili nido L'Aquila: "Crisi gravissima, si rischia di chiudere tutto"

Ormai sono più di due mesi che i servizi per l’infanzia e le scuole sono stati chiusi, i primi ad essere colpiti dagli effetti del lockdown.

Negli ultimi giorni si sta parlando sempre più di un’imminente riapertura, soprattutto per i servizi 0-6 anni. "Questa ipotesi dovrebbe riempirci di gioia - scrivono in una nota gli asili nido dell'Aquila La Culla, Wuascaranza Baby. Scarabocchio, Il Giardino delle Fiabe, Parco del Vera e Mrs Nanny Park - ma non riesce a farlo a causa dei 'fantaprotocolli' che le istituzioni governative stanno ipotizzando:

riduzione del numero di bambini per educatore (1 educatore per 3 bambini contro la media da legge regionale n.76/2000 di 1 a 7);

adeguamento degli ambienti per garantire il distanziamento con percorsi differenziati in entrata e uscita;

tamponi al personale dipendente e Dpi;

sanificazioni più volte al giorno e ulteriore sanificazione a scadenza quindicinale da parte di ditte specializzate;

riduzione dell’orario di frequenza dei bambini con possibilità di più turni giornalieri;

responsabilità civile e penale dei titolari per i contagi".

Tutto questo - spiegano i titolari degli asili nido - comporterebbe dei costi esorbitanti "che non possiamo sostenere trovandoci già in enormi difficoltà economiche dovute alla lunga sospensione delle attività e la conseguente sospensione delle rette (unica fonte di sostentamento). Non ci sentiamo di far ricadere questo disagio sulle famiglie aumentando le rette. Abbiamo sempre lavorato con e per le famiglie e vorremmo continuare a farlo con protocolli adeguati e magari anche con un contributo da parte delle amministrazioni competenti".

D'altra parte, "i servizi all’infanzia si caratterizzano per una importante connotazione socio-educativa che fa fede al sotteso valore pedagogico. Il nostro è un lavoro di relazione a stretto contatto e ora più che mai potremmo garantire il distanziamento sociale nemmeno con piccoli gruppi. La giornata al nido non può essere esente da continui contatti fisici tra educatore e bambino (l’accoglienza, la pappa, il cambio, la nanna e il gioco). Con queste linee guida il Governo ci sta chiedendo praticamente di chiudere privando le famiglie di un servizio essenziale".