L'Aquila, la protesta dei ristoratori: tavoli sparecchiati nelle rotatorie

Un tavolo sparecchiato, con le sedie tirate su, al centro delle rotatorie delle principali arterie stradali cittadine.

E' la protesta silenziosa, ma dolorosa e d'impatto, dei ristoratori aquilani, che si sono dati appuntamento per sabato 16 maggio, a partire dalle 10, per un flash mob che tenga accesa la luce sul futuro delle attività, "sempre più incerto e dalle tinte drammatiche" scrivono gli imprenditori che hanno dato vita all'associazione 'RistoratoriAQ vs virus'.

"E' giunto il momento di iniziative sempre più importanti volte a far aprire gli occhi alla nostra assonnata classe dirigente", l'affondo; abbiamo deciso di inscenare una protesta di grande impatto: al centro di gran parte delle numerose rotatorie stradali della nostra città ognuno di noi posizionerà un tavolo sparecchiato e con le sedie tirate sù. Un grande cartello con la scritta #Gameover sarà visibile a tutti. E' un segno di chiara resa. Dopo aver consegnato le chiavi al sindaco, idealmente comunicheremo ai nostri clienti che è finita: il comparto probabilmente non riaprirà. Fine delle emozioni, fine delle conviviali, fine delle serate, semplicemente #gameover".

Alla stessa maniera, i ristoratori invitano gli aquilani a rendere davvero virale questa iniziativa. "La rotatorie saranno occupate da noi imprenditori; chiedete ai vostri amici, collaboratori, fornitori, di fare altrettanto mettendo semplicemente e simbolicamente fuori casa loro un tavolino con una o più sedie rigirate e un cartello con la scritta #RAVV #GAMEOVER. La sofferenza è la sofferenza di tutti".