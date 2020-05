Covid, il TSA rimborsa biglietti e abbonamenti della stagione 2019/2020

Il Teatro Stabile d'Abruzzo comunica a tutti gli spettatori che è possibile fino al prossimo 20 maggio richiedere il rimborso dei biglietti e dei tagliandi di abbonamento non utilizzati per la Stagione Teatrale Aquilana.

Il rimborso avverrà tramite voucher di pari importo al titolo acquistato o del rateo dell'abbonamento, da fruire entro un anno dalla data di emissione dello stesso, che potranno essere utilizzati per i prossimi spettacoli del TSA.

La richiesta di rimborso si può fare inviando una e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando una scansione o una foto leggibile dei biglietti o dell'abbonamento per i quali si vuole ottenere il rimborso e indicando nome, cognome e recapito telefonico. Riceverete per posta elettronica, allo stesso indirizzo utilizzato per la e-mail di richiesta, i voucher da stampare e da presentare al botteghino del TSA in occasione del riacquisto.