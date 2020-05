L'Aquila: uomo di 71 anni di Pianola muore per un colpo d'arma da fuoco

Un settantunenne residente a Pianola è morto a causa delle ferite riportate in seguito a un colpo partito da un'arma da fuoco, un fucile da caccia di sua proprietà regolarmente registrato.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio.

L'uomo si trovava in una stalla situata vicino la sua abitazione quando dall'arma che stava maneggiando è partito un colpo. A trovare il corpo esanime sono stati i familiari, che hanno subito chiamato il 118. L'uomo è arrivato in ospedale ancora vivo ma in condizioni disperate. I medici hanno provato a salvarlo sottoponendolo a un intervento d'urgenza ma non c'è stato nulla da fare.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario ma stando a quanto appreso, gli inquirenti propendono per quest'ultima ipotesi, perché all'interno della stalla dove è stato rivenuto il corpo sarebbe stata trovata anche una lettera.

L'uomo lascia una moglie e due figli.