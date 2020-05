Un 22enne di Roccamorice (Pescara), risultato positivo al Covid-19, è morto nella notte all’ospedale di Pescara.

Il ragazzo, che aveva gravi patologie pregresse, è la persona più giovane morta con il coronavirus in Abruzzo. Prima di lui la vittima più giovane era una donna di 37 anni.

A quanto si apprende era già in ospedale per un intervento chirurgico; una volta contratto il Covid-19, il giovane ha sviluppato una polmonite severa che non gli ha lasciato scampo.