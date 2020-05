Coronavirus, il bollettino nazionale del 13 maggio: ancora giù i malati e le terapie intensive

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza il numero degli attualmente positivi è in calo in tutta Italia, con la sola eccezione del Molise che fa registrare 5 nuovi pazienti. Il calo più marcato è quello del Piemonte, con 693 attualmente positivi in meno, seguito dalla Lombardia (-643) e dall'Emilia Romagna (-299), le tre regioni più colpite dal virus.

Torna a calare l'incremento dei contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti. Attualmente sono 222.104, con un incremento rispetto a ieri di 888. Martedì l'aumento era stato di 1.402.

I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile.

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva: sono 893 i pazienti, 59 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 47. Di questi, 307 sono in Lombardia, 15 meno di martedì. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 12.172, con un decremento di 693 rispetto a ieri. Sono invece 65.392 le persone in isolamento domiciliare, 2.057 in meno rispetto a martedì. .

I malati sono 78.457, in calo rispetto a martedì di 2.909. Martedì la diminuzione era stata di 1.222.

Le vittime sono salite a 31.106, con un incremento di 195 in un giorno. Martedì l'aumento dei morti era stato di 172.

I pazienti guariti sono 112.541, con un incremento di 3.502 rispetto a martedì quando l'incremento era stato di 2.452.

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, il numero dei dimessi e dei guariti supera il 50% dei casi totali: 112.541 su 222.104.