Univaq, grande successo per gli open days online

Dal 4 al 7 maggio 2020 si sono tenuti gli Open Days in modaltà on line. L’iniziativa ha riguardato l’esposizione dettagliata di tutta l’ampia offerta formativa per l’anno accademico 2020-21 dell’Università degli Studi dell’Aquila che può contare su circa 70 corsi di laurea distinti in Lauree triennali e di tipo specialistico.

La formula degli Open Days a distanza, imposta dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ha avuto un ottimo successo in termini di partecipazione attiva. Il dato numerico è stato di tutto rispetto e infatti sono stati ben 4000 gli studenti delle scuole medie superiori che hanno deciso di seguire l’evento on-line interagendo anche con i singoli relatori nella chat dedicata.

Gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere le peculiarità di ogni singolo ocrso di laurea, l’organizzazione didattica che ne è alla base, ma anche gli sbocchi professionali per una possibile integrazione futura nel mondo del lavoro. Oltre a ciò l’evento ha costituito l’occasione per far conoscere agli studenti le attività svolte all’interno dei singoli 7 Dipartimenti nei quali si articola tutta l’attività sia didattica che di ricerca del nostro Ateneo. Infine ai 4000 partecipanti, che hanno aderito all’iniziativa on-line, è stato comunque possibile illustrare sia le molte strutture a supporto della ricerca come ad esempio i Laboratori dedicati e sia l’insieme dei servizi messi a disposizione dal nostro Ateneo per tutti gli studenti.

"L'Università degli Studi dell'Aquila anche nell’emergenza sanitaria attuale - afferma il prof. Francesco Giansanti Referente di Ateneo per l’Orientamento Tutorato e Placement - ha voluto dare continuità alla propria azione di Orientamento in entrata che ha una tradizione consolidata con gli studenti delle scuole medie superiori. L’obiettivo è sempre quello di attrarre giovani studenti nel nostro Ateneo e allo stesso tempo di contribuire ad una scelta consapevole del loro percorso di studi universitario. L’ottimo successo degli open days, anche in modalità on-line, dimostra che l’offerta formativa dell’Università degli Studi dell’Aquila è capace di adattarsi alle trasformazioni nel campo dei saperi e stare al passo coi tempi mantenendo alti standard di qualità".