Abruzzo: mancano braccianti e lavoratori stagionali, Confagricoltura va in Marocco a reclutare manodopera

Sono circa 24 mila gli italiani che hanno risposto agli avvisi di reclutamento lanciati dalle associazioni di categoria del comparto agricolo per trovare manodopera da impiegare nei campi per la raccolta estiva di frutta e verdura.

A causa dell'emergenza Covid, mancano infatti all'appello 250 mila lavoratori stagionali. La sanatoria contenuta nel Decreto Rilancio approvato dal Governo è stata voluta proprio per colmare questo gap.

Tra le decine di migliaia di persone che hanno inviato la propria candidatura tramite i portali di Coldiretti, Confartigianato e Cia per andare a fare i braccianti, ci sono disoccupati ma anche impiegati, precari, professionisti e partite Iva che hanno perso il posto o il lavoro a causa del virus.

A raccontarlo è Repubblica, che riporta, a tal proposito, le dichiarazioni del presidente di Confagricoltura Abruzzo, Stefano Fabrizi: "Qualche azienda ha aperto agli italiani. A Mantova hanno assunto nella lavorazione delle fragole, e anche l’uva è una festa. Ma come si fa coi finocchi, che vanno colti di notte con il machete dalla lama di 40 centimetri per 5, che si tagliano con un colpo solo secco e preciso? E con i cavolfiori? Sono pesanti e a terra, vanno sollevati e lanciati, ci vogliono buoni muscoli".

Il lavoro in campagna, lascia intendere Fabrizi, non è per tutti ed è per questo che la stessa Confartigianato Abruzzo ha organizzato un charter che lunedì prossimo da Pescara volerà in Marocco per portare sui campi del Fucino e in tutte le campagne della regione manodopera specializzata, abituata a massacranti ritmi di lavoro ma anche a manovrare trattori e macchinari agricoli.

Fabrizi afferma che quello di lunedì non sarà l'unico volo: "Se non ci saranno intoppi il 20 partirà il secondo. Abbiamo organizzato un charter con un 747 da 300 posti, ma per il distanziamento possiamo trasportare solo 124 persone. Sono lavoratori molto qualificati, i datori di lavoro non possono farne a meno. Dopo una trattativa di 25 giorni, finalmente abbiamo ottenuto il via libera dalla Farnesina".