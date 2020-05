Abruzzo, fase 2: Marsilio firma ordinanza, ecco tutte le attività che riapriranno da lunedì 18 maggio

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza numero 59 relativa alla riapertura dei servizi di ristorazione, alla somministrazione di alimenti, stabilimenti balneari, strutture alberghiere e strutture ricettive all'aperto, rifugi, agriturismi, autoscuole, attività commerciali su aree pubbliche e attività commerciali in genere.

Le nuove misure scatteranno a partire da lunedì 18 maggio.

Il provvedimento, e i dieci allegati a esso collegati (tutti scaricabili qui sotto), dà la facoltà a tutte le attività a iniziare a eseguire, a partire da oggi, tutti gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura.

L'ordinanza chiarisce anche che, a partire dalla prossima settimana, sarà permesso recarsi nelle seconde case e che sarà possibile pernottarvi nei fine settimana (cioè, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica). Prevista anche una norma per gli artisti e i musicisti, che potranno tornare a riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le prove, "rispettando le forme prescritte di distanziamento sociale e, ove possibile, utilizzando i dispositivi di protezione individuale".

L'ORDINANZA

GLI ALLEGATI

- ALLEGATO 1 (RISTORAZIONE)

- ALLEGATO 2 (SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI)

- ALLEGATO 3 (STABILIMENTI BALNEARI)

- ALLEGATO 4 (STRUTTURA ALBERGHIERE)

- ALLEGATO 5 (STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO)

- ALLEGATO 6 (RIFUGI)

- ALLEGATO 7 (AGRITURISMI)

- ALLEGATO 8 (AUTOSCUOLE)

- ALLEGATO 9 (ATTIVITÀ COMMERCIALI AREE PUBBLICHE)

- ALLEGATO 10 (ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA)