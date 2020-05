Ponte del Mulino a Paganica: presentato il progetto esecutivo

“Concluso l’iter tecnico-amministrativo sulla ricostruzione del Ponte del Mulino nella Frazione di Paganica”.

Lo rende noto l’assessore all’Ambiente e Protezione civile Fabrizio Taranta.

“Come ricorderete, il ponte che attraversa il torrente Raiale, collegando la SS17 Bis del Gran Sasso al centro storico di Paganica, era stato interdetto al transito due anni fa, per importanti criticità strutturali derivate dal sisma del 2009 e via via peggiorate, con non poco disagio e rammarico da parte dei cittadini, abituati a percorrerlo, soprattutto, quale punto di congiunzione tra i due tratti del percorso pedonale e naturalistico che conduce al Santuario della Madonna d’Appari".

"Ieri, 13 maggio, alla presenza anche dell’Assessore Daniele Ferella, è stato illustrato nel dettaglio, dai ns. tecnici, il progetto esecutivo, che prevede la demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura, alla quale verranno apportate anche alcune integrazioni esclusivamente di carattere architettonico. Il progetto verrà depositato presso il ns. Settore e presso il competente Genio Civile entro la prossima settimana e successivamente verrà avviato l’iter per l’espletamento delle procedure di gara".

"Il ripristino del ponte è ormai in dirittura d’arrivo” – conclude Taranta – “e servirà a ridare un po’ di respiro alla comunità paganichese, costretta, ultimamente, a percorrere una statale sempre troppo congestionata dal traffico e dal passaggio di mezzi pesanti”.