Coronavirus: Pasticceria Manieri dona alcuni vassoi di dolci al reparto di Malattie infettive

Stamane la Pasticceria Manieri di via Garibaldi ha donato alcuni vassoi di dolci artigianali al personale della UOC di Malattie Infettive impegnato ancora nella lotta al Covid2019.

I titolari della pasticceria sono stati accolti dal personale e dal Direttore dell'Unità operativa, Aessandro Grimaldi, che gli ha augurato una piena e completa ripresa dell'arrività lavorativa.

La storica pasticceria aquilana è collocata in uno dei punti nevralgici della movida aquilana dove ieri sera la polizia ha dovuto disperdere assembramenti di persone sprovvisti di dispositivi di protezione individuale; pertanto l'incontro ha costituito l'occasione da parte del Direttore delle Malattie Infettive per ribadire ai giovani l'invito a non dare vita a pericolosi assembramenti in centro e a mantenere le distanze e ad indossare le mascherine.