L'Aquila, la protesta dei ristoratori: "70 giorni di promesse non mantenute"

"Ora, iniziamo a protestare seriamente: siamo stati 'buoni' per 70 giorni, tanti ne sono passati dall'inizio del lockdown, ma è arrivato il momento di far sentire la nostra voce".

Parole di Luca Taralli, ristoratore aquilano, nel direttivo dell'associazione RistorantiAq vs Virus che, stamane, ha inscenato un flashmob occupando, simbolicamente, una dozzina di rotatorie cittadine, con al centro i tavoli vuoti, sparecchiati, e le sedie tirate su.

"Le promesse che ci erano state fatte non sono state mantenute, la famosa 'potenza' di fuoco annunciata dal Governo non si è vista: i nostri dipendenti stanno ancora aspettando la cassa integrazione, le bollette continuano ad arrivare nonostante le attività siano rimaste chiuse, con un sovraccarico indecente di tasse. Il 18 maggio potremmo anche riaprire, ma non abbiamo liquidità per poter fare quel minimo d'investimenti necessari per ricominciare, e non sappiamo tra l'altro se i clienti torneranno".

E' una incognita: "come ristoranti e pizzerie siamo luoghi d'aggregazione, oltre che posti dove mangiare; chissà se la gente si fiderà ancora di venire da noi".

Il problema non sono, o almeno non soltanto, le prescrizioni di sicurezza imposte, spiega Taralli: "abbiamo la fortuna che l'Abruzzo interno è stato soltanto 'sfiorato' dal covid, potremmo riuscire a rispettare le norme ma il problema è riuscire a metterci in regola, stante la situazione; il problema è rappresentato dai 70 giorni che hanno tenuto ferme le nostre attività", con enormi problemi di liquidità, aggiungiamo noi, per tanti imprenditori del settore.

E lunedì saranno in molti a tenere chiuse le porte: "Non sappiamo in quanti riapriranno, alcuni non riusciranno pur volendo, altri preferiranno attendere l'evolversi della situazione: è un divenire, una incognita. Abbiamo enormi difficoltà. I nostri dipendenti, i nostri fornitori, il comparto in generale è in ginocchio: siamo in tanti, oltre a rappresentare il 15% del pil nazionale stiamo parlando di tantissime famiglie, migliaia e migliaia, che vivono delle attività e dell'indotto".

Chiaramente insufficienti le misure annunciate ieri dal Comune dell'Aquila, sottolinea Taralli, "ma ci rendiamo conto che l'amministrazione ha le mani legate: anche loro sono vittime di questa situazione. E' per questo che dobbiamo far sentire la nostra voce, insieme, al Governo". In questo senso, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e il consigliere comunale e regionale Roberto Santangelo hanno voluto testimoniare la loro solidarietà ai ristoratori partecipando all'iniziativa.

"Ci saranno altre manifestazioni", assicura Taralli: "la nostra protesta salirà di livello e di tono".