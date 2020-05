Lutto all'Aquila.

Se ne è andato ad 85 anni Evandro Francesconi, titolare per oltre oltre sessant'anni della macelleria in via Tre Marie.

Francesconi era una 'istituzione' per la città, commerciante molto conosciuto e stimato.

I funerali si terranno domani, alle 11, nella chiesa di Santa Maria del Soccorso.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di NewsTown.