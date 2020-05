L'Aquila-Roma, Mannetti: "Da lunedì 7 coppie di corse Tua in andata e ritorno"

L’assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune dell’Aquila, Carla Mannetti, ha rivolto un ringraziamento al sottosegretario regionale con delega ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, e al presidente della Tua, Gianfranco Giuliante, per l’incremento delle corse Tua da e verso Roma a partire da lunedì 25 maggio.

"Sette coppie di corse della Tua copriranno la tratta Roma-L’Aquila in andata e ritorno, dal lunedì al venerdì – ha spiegato Mannetti – e questo è stato possibile grazie a Regione e Tua e soprattutto al lavoro di squadra che Regione e Comune hanno portato avanti, rendendosi perfettamente conto del disagio che si era creato con la riduzione a 3 corse giornaliere da e verso la Capitale".

In questo senso – ha aggiunto l’assessore Mannetti – "va ringraziato il comitato pendolari, che non solo ha agito da stimolo, ma ha fattivamente collaborato per rappresentare un quadro realistico degli utenti del servizio, formulando una richiesta circostanziata che è stata accolta dalla Regione".

Questi gli orari stabiliti dalla Tua dal lunedì al venerdì a partire da lunedì 25 maggio.

L’AQUILA-ROMA: 4.45 – 5.30 – 6.45 – 10.30 – 13.15 – 15.20 – 17.15;

ROMA-L’AQUILA: 6.45 – 7.30 – 9.00 – 15.15 – 17.15 – 18.15 – 19.45.