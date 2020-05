C2C, D'Eramo (Lega): "Lavoratori senza stipendio e senza certezze, l'azienda dia risposte"

«L’appello accorato dei lavoratori del call center C2C non può cadere nel vuoto. È inammissibile che dopo oltre due mesi dal licenziamento, 147 persone sono senza alcuna entrata e soprattutto senza alcuna certezza su ciò che accadrà in futuro. Ho già interessato della questione il governo e continuerò a fare pressione in maniera incessante affinché si arrivi a risolvere questa incresciosa situazione».

Lo dichiara il coordinatore della Lega, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, raccogliendo l’allarme di Rsu e segreterie territoriali Slc-Cgil e Uilcom-Uil [ qui ].

«A quanto apprendiamo dai lavoratori - prosegue D’Eramo - l’amministratore unico di C2C, Roberto Guerrieri, non ha pagato gli stipendi di marzo e neanche gli istituti contrattuali che spettano ai lavoratori licenziati, vittime delle beghe legali tra società, utilizzati come carne da macello per interessi di altra natura".

"La Lega continuerà a battersi affinché sia garantito il futuro lavorativo di questi lavoratori. Non a chiacchiere, ma, come fatto finora, pressando sia le istituzioni che i partner privati affinché la vertenza si chiuda in maniera positiva salvaguardando i diritti dei lavoratori aquilani. La base di partenza c’è, è l’accordo discusso a Roma il 4 marzo scorso. Si deve ripartire da lì, attraverso un confronto aperto e proficuo. Non possiamo tollerare che mentre tutta l’Italia prova a ripartire dopo il coronavirus, ci siano realtà aziendali di questo genere che si privano di maestranze qualificate e preparate gettando intere famiglie sul lastrico", conclude D'Eramo.