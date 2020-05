Coronavirus, il bollettino nazionale del 21 maggio: salgono i malati in Lombardia, giù nel resto d'Italia

Il bilancio giornaliero della Protezione civile con i dati sul coronavirus.

Sono 228.006 i contagiati totali, 642 più di ieri. Di questi, 86.091 sono in Lombardia, che ne fa registrare 316 più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Ieri l'incremento nazionale era stato di 665.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono 156. In totale, i morti salgono così a 32.486. Ieri l'aumento era stato di 161 vittime.

I malati sono 60.960, 1.792 meno di ieri, quando il calo era stato di 2.377.

I guariti e i dimessi sono saliti a 134.560, con un incremento rispetto a ieri di 2.278. Mercoledì l'aumento era stato di 2.881.

Le persone ricoverate in ospedale sono meno di 10 mila. Secondo i dati della Protezione civile sono 9.269 i ricoverati con sintomi e 640 quelli in terapia intensiva, per un totale di 9.909. E' la prima volta dal 14 marzo. Il picco di ricoverati era stato di oltre 33 mila.

La Lombardia è l'unica regione d'Italia a far segnare un aumento degli attualmente positivi: l'incremento rispetto a ieri è di 44 pazienti. Nella Regione c'è anche poco meno del 50% dei contagiati totali odierni (316 su 642) mentre oltre il 50% delle 156 vittime si registra tra Lombardia (65) e Piemonte (24).

Dai dati della Protezione Civile emerge inoltre che sono otto le regioni che non fanno registrare vittime: Molise, Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Sicilia, Puglia e Trentino Alto Adige. In Calabria e nella provincia autonoma di Bolzano, infine, non si registrano nuovi contagiati.