Accademia di Belle Arti, primi risultati della didattica a distanza

L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila si accinge a chiudere l’anno accademico 2019/2020 con ottimi risultati. Nonostante l’emergenza Covid- 19 e la necessità di portare avanti tutta l’attività in modalità on – line sono ottimi i risultati ottenuti nella didattica e nell’orientamento.

Per quanto riguarda il primo aspetto si può sicuramente affermare che l’Accademia è riuscita a svolgere pienamente la propria missione formativa anche in questo momento di pandemia. Grazie ad un sondaggio diffuso tra gli studenti, risulta che nonostante le difficoltà dovute alla situazione contingente si è riusciti ad erogare i contenuti. Ciò però non toglie valore alla didattica in presenza, fondamentale per una proposta formativa come la nostra. Se la didattica online è riuscita ad essere soddisfacente nel suo complesso e sicuramente potrà continuare ad essere usata per alcuni insegnamenti, la peculiarità dell’attività dei laboratori è sentita come fondamentale dagli studenti.

In particolare il 55,6 % delle risposte ha valutato la didattica on line più che soddisfacente perché è riuscita a compensare le carenze dovute alla non presenza in aula; mentre per quanto riguarda gli strumenti utilizzati da ABAQ per la didattica a distanza (google suite: classroom e meet) essi sono stati semplici ed intuitivi per il 46,1 % degli alunni. "Alla fine dell'emergenza covid verranno riproposte le iniziative già in cantiere - sottolinea il presidente dell'Accademia, prof. Fabrizio Marinelli - come l'inaugurazione di un nuovo padiglione didattico, la collaborazione con il Museo Maxxi e la realizzazione di una mostra su Fabio Mauri, a dimostrazione di come l'Accademia, al di là del proprio ruolo istituzionale, si proponga come insostituibile elemento della cultura cittadina e regionale".

#abaqfactory learn to be creative è invece la campagna social, avviata in questi giorni, per far ripartire l’attività di orientamento. Si tratta di brevi video veloci ed incalzanti realizzati in collaborazione con gli studenti che, in modo giovane e creativo, veicolano l’offerta formativa dell’Accademia; nel frattempo sono in preparazione prodotti video per ogni corso e laboratorio per entrare virtualmente, accompagnati dai docenti, all’interno degli spazi dell’istituto di alta formazione artistica abruzzese. “L’Accademia di Belle Arti di L’Aquila - ha concluso il direttore Marco Brandizzi - in questo periodo così difficile per il Paese ha continuato il suo lavoro sia negli uffici– e per questo ringrazio i lavoratori amministrativi e i coadiutori che quotidianamente, in presenza e in remoto, hanno permesso questo servizio- sia con l’attività didattica che, grazie all’immediata attivazione dei corsi online e alla capacità organizzativa e tecnica e dei docenti ha ottenuto risultati di grande valore culturale che saranno utilizzati anche quando la situazione tornerà alla normalità.

L’istituto, per settembre, si sta organizzando per accogliere, in sicurezza, gli studenti iscritti. E questo grazie anche all’ottimizzazione tra spazi disponibili e numero di studenti. Rapporto ulteriormente migliorato con l’apertura, sempre a settembre, di un nuovo plesso di seicento mq.”