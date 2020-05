L'Aquila: avviso per pubblici esercizi per ampliare l’occupazione di suolo pubblico

Come avevano annunciato qualche giorno fa, nell’ambito delle misure adottate dal Comune per venire incontro alle difficoltà delle attività produttive dell’Aquila che hanno dovuto rallentare il proprio lavoro o si sono dovute fermare a lungo a causa delle disposizioni nazionali di contenimento del contagio coronavirus, il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore al Commercio e alle Politiche delle entrate, il vice sindaco Raffaele Daniele, rendono noto che è stato pubblicato l’avviso per le agevolazioni in tema di occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi.

In particolare, l’avviso prevede che le imprese operanti nel campo della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande possano richiedere l’ampliamento delle superfici già autorizzate per il posizionamento di strutture amovibili quali i dehors, tavolini, pedane e così via, funzionali all’attività di questi pubblici esercizi. Le procedure per le autorizzazioni saranno semplificate.

Entro le 14 di lunedì 1 giugno, i titolari interessati dovranno inviare una comunicazione al Comune con la quale manifestare la propria volontà a beneficiare di queste misure, onde consentire agli uffici competenti di poter effettuare una pianificazione corretta ed efficace e di soddisfare – nei limiti del possibile – le richieste pervenute.

Tutti i dettagli e le varie prescrizioni sono contenuti nell’avviso, al quale è unito anche il modello per la manifestazione di interesse, pubblicato sul sito internet del Comune, in questa pagina https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1906&id_sez_ori=0&template_ori=1&>p=1