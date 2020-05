Coronavirus, app Immuni: sperimentazione in Abruzzo, Liguria e Puglia

L'app Immuni "sarà disponibile tra 10-15 giorni, per i primi di giugno".

Lo ha assicurato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute.

Una data è già ipotizzabile: il 5 giugno. "Rientra in una riorganizzazione della medicina territoriale e della medicina preventiva - ha aggiunto Sileri - è un tracing importantissimo e quando sarà attivo darà ulteriori informazioni su tracciamento e diffusione della malattia".

La sperimentazione dell'applicazione partirà in tre regioni, in Liguria, Abruzzo e Puglia per una settimana, al termine della quale sarà estesa alle altre regioni.

Al via libera si è aggiunto anche l'invio della attesa relazione da parte del ministero della salute al garante della privacy: il Garante Soro ha detto in una audizione che, "allo stato, la norma trasmessa dal governo al Parlamento risponde alle richieste che avevamo fatto".

Intanto il ministero dell'Innovazione ha pubblicato il codice sorgente dell'app "delle versioni iOS e Android, il sistema di notifica delle esposizioni al virus Covid-19 che aumenterà precisione e tempestività nel ricorso a misure di prevenzione e cura". Dai documenti si vede il logo dell'app, un omino bianco in un cerchio blu. Il codice sorgente è il profilo dell'app espresso nel linguaggio informatico di programmazione. La sua pubblicazione, con il link presente sul portale del dicastero, rappresenta un'altra tappa del percorso che guarda al lancio di Immuni.