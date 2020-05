Progetto Case e Map: possibile chiedere il cambio dell'alloggio entro il 30 giugno

Il settore Politiche per il benessere della persona del Comune dell’Aquila rende noto che sono aperti i termini per presentare le domande di cambio di alloggio del Progetto Case e Map.

Le richieste possono essere presentate dall’1 e fino al 30 giugno, con le modalità indicate nell’avviso pubblicato – insieme con il modulo aggiornato – sul sito internet del Comune dell’Aquila, nella pagina Avvisi della sezione Concorsi, Gare e Avvisi dell’area Amministrazione, qui.

Si sottolinea che le modalità di invio della richiesta sono esclusivamente quelle indicate nell’avviso in questione. Come disposto dalla delibera di Giunta comunale n. 478 del 2014, non è consentito il cambio di alloggio qualora non si sia in regola con i pagamenti di canoni e consumi. Prima di presentare la domanda, il settore Politiche per il benessere della persona invita pertanto i richiedenti a voler sanare la propria eventuale posizione debitoria.