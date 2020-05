Bufera procure, Lega: "Legnini lasci il ruolo di commissario alla ricostruzione del centro Italia"

E' bufera sulle intercettazioni pubblicate stamane sulle pagine del quotidiano 'La Verità' nell'ambito dell'inchiesta sul magistrato Luca Palamara, ex presidente dell'Anm, indagato per presunta corruzione.

Agli atti dell'indagine sono finite alcune chat tra Palamara e Giovanni Legnini, già vice presidente del Csm e attuale commissario straordinario alla ricostruzione del centro Italia; i fatti risalgono, scrive il quotidiano, al 24 agosto 2018: Legnini avrebbe scritto a Palamara subito dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di Matteo Salvini per la vicenda della nave 'Diciotti'.

"Luca, domani dobbiamo dire qualcosa sulla nota vicenda della nave", le parole attribuite a Legnini; Palamara avrebbe risposto: "Ok, sono pronto". Avrebbe aggiunto Legnini: "Sì, ma domattina dovete produrre una nota, qualcosa insomma". Ed in effetti, il pomeriggio successivo uscirà una nota e il caso 'Diciotti' finirà all'ordine del giorno del plenum del Csm.

"Oggi 'La Verità' pubblica altre incredibili intercettazioni, che svelano la natura di alcune iniziative dei magistrati contro il sottoscritto", l'affondo di Matteo Salvini. "Emergono le trame di Giovanni Legnini, vicepresidente del Csm e sottosegretario di due governi a guida Pd, per far intervenire il Consiglio Superiore della Magistratura a supporto delle indagini sullo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti. In quell’occasione - aggiunge Salvini - da quanto ricostruisce 'La Verità', quattro consiglieri del Csm (tra cui Luca Palamara) invocavano l’intervento del Csm, così come ordinato da Legnini, per difendere 'l’indipendenza della magistratura' che io avrei messo in pericolo. Un attimo dopo, Legnini rispondeva pubblicamente che l’unico obiettivo era assicurare 'l’indipendenza della magistratura', confezionando il messaggio (immediatamente rilanciato dal sito di 'Repubblica') di una magistratura al di sopra delle parti e preoccupata perché il ministro Salvini osava difendere l’Italia e pretendeva di bloccare gli sbarchi rifiutando l’accusa di essere un sequestratore".

"Sono sicuro - conclude Salvini - che il Capo dello Stato non resterà indifferente: ne va della credibilità dell’intera Magistratura italiana, la situazione è ormai intollerabile e occorrono interventi drastici, rapidi e risolutivi, per il bene del Paese".

A stretto giro, i segretari regionali leghisti delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici a cavallo tra il 2016 e il 2017 - Riccardo Marchetti, commissario Lega Marche, Virginio Caparvi, segretario Lega Umbria, Francesco Zicchieri, segretario Lega Lazio e Luigi D'Eramo, segretario Lega Abruzzo - hanno chiesto le dimissioni di Legnini dal ruolo di commissario: "E' un uomo di parte, che ha utilizzato il ruolo istituzionale di vicepresidente del Csm per aizzare i pm contro l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. È sconcertante quanto emerge dalle intercettazioni pubblicate da 'La Verità'. A questo punto, Legnini lasci immediatamente il ruolo di commissario straordinario per la ricostruzione. Ha contribuito a demolire la credibilità del Csm, stia lontano dalle nostre regioni".