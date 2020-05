Abruzzo, ecco le regole per l’accesso e la gestione delle spiagge libere

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza con la quale vengono fissate le regole per l’utilizzo degli arenili liberi e l’esercizio delle attività ricreative in spiaggia e il relativo protocollo di sicurezza. Ulteriori provvedimenti potranno anche essere adottati dai singoli Comuni, ai quali spetta la gestione e il controllo delle spiagge libere.

L’area complessivamente destinata ad ogni ombrellone o altro sistema di ombreggio non può comunque essere inferiore a 10 metri quadrati.

Le attrezzature complementari utilizzate in aggiunta all’ombrellone (quali, ad esempio, sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere posizionate in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1 metro.

Sotto gli ombrelloni, od altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione).

E sarà a carico dei Comuni avvisare l’utenza con adeguata cartellonistica, oltre alle attività di pulizia e di affluenza negli stessi spazi demaniali.

L'ORDINANZA

ALLEGATO SPIAGGE LIBERE