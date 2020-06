L'Aquila, i residenti del centro protestano: "Degrado e sporcizia in via Arco dei Veneziani"

Pipì, vomito e sporcizia in via Arco dei Veneziani, uno dei vicoli che si trovano tra via Cascina e piazza S. Maria Paganica, nel centro storico dell'Aquila.

La denuncia arriva da un lettore di NewsTown: "I miei genitori, di 70 anni, e mia nonna di 90, ogni venerdì e domenica mattina si trovano davanti a queste scene. Abbiamo contattato più volte il sindaco ma non ci risponde. Abbiamo chiesto all'Asm un mezzo che la mattina possa passare nel vicolo a disinfettare e a pulire ma nulla. Non è giusto che due 70enni debbano pulire l'intero vicolo, visto che purtroppo sono gli unici ad essere rientrati, rischiando anche di contrarre infezioni".

La segnalazione va ad aggiungersi alle decine che nei giorni scorsi i residenti del centro storico, ma anche la stessa Asm, hanno effettuato in merito alla sporcizia e ai rifiuti che la cosiddetta "movida" del giovedì e del sabato sera lascia in centro. Un fenomeno non nuovo, che la nuova ordinanza firmata dal sindaco Biondi dovrebbe, in teoria, limitare vietando il consumo di alcolici lontano dai locali e la vendita di bottiglie di vetro dopo le 21.

Misure che probabilmente saranno insufficienti a debellare alcune situazioni, anche perché, a causa dell'emergenza Covid, quasi tutti i gestori dei locali hanno vietato l'uso dei bagni a chi non consuma all'interno dei loro esercizi. Quanto all'auspicabile installazione di bagni chimici (che comunque mancavano anche prima del lockdown), sembra essere una soluzione al momento non praticabile, sempre per le restrizioni dovute al Covid.