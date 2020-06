L’Aquila, 500 mascherine donate dall’ordine degli infermieri all’ospedale

500 mascherine donate dall’ordine delle professioni infermieristiche all’ospedale dell’Aquila per l’emergenza-covid.

La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina al San Salvatore alla presenza, tra gli altri, del presidente dell’ordine provinciale degli infermieri, Maria Luisa Ianni e del manager Asl, Roberto Testa.

E’ stata la stessa Ianni a consegnare il materiale ai vertici della Asl, affiancati dai coordinatori infermieristici dei servizi, alla presenza del direttore di presidio Giovanna Micolucci. Le 500 mascherine saranno distribuite a reparti e servizi in base alle specifiche necessità e contribuiranno a potenziare la dotazione di dispositivi di protezione individuale dell’intero ospedale.

“La donazione”, dichiara Testa, “assume un valore di particolare importanza perché proviene da un ordine professionale che è in prima linea nella lotta al covid e che ogni giorno è sul fronte nell’interesse degli utenti e della collettività”.

La Ianni, da parte sua, ha voluto ringraziare la direzione Asl della proficua collaborazione che si è instaurata tra i vertici aziendali e gli infermieri, una coesione ancora più importante in un momento in cui occorre far fronte comune per gestire l’emergenza covid.