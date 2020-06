L'associazione "Ji Quatrani" di Pizzoli dona libri e colori per i bimbi ricoverati al San Salvatore

L'associazione "Ji Quatrani sott'aju Monte" di Pizzoli ha consegnato all'ospedale "San Salvatore" dell'Aquila, libri e colori per i piccoli degenti del reparto di Pediatria.

I fondi necessari per l'acquisto del materiale sono stati raccolti attraverso una sottoscrizione che i membri dell'associazione, costituita per lo più da tutti giovani papà, hanno fatto al loro interno.

"Il nostro gesto - ha dichiarato il portavoce de 'Ji Quatrani' Ciriaco Frusciante- vuole essere un segno di vicinanza ai bambini del nostro territorio che, oltre tutte le limitazioni imposte dalla pandemia, sono stati ancora più isolati durante il ricovero in ospedale. Speriamo - ha concluso - Frusciante - di aver alleviato, almeno un po', la permanenza in ospedale per i piccoli ricoverati. Ringraziamo, di cuore, infine, La Direzione della ASL, nella persona del direttore generale dott. Roberto Testa, e il Direttore U.O.C di Pediatria dott. Alberto Verrotti di Pianella".